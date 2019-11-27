И. Захарчук: штаб Разина пригласил в «Северсталь», но шанса так и не дал

Нападающий «Адмирала» Иван Захарчук прокомментировал переход в приморский клуб после расторжения контракта с «Северсталью».

«В этом сезоне в Череповце дела у меня не пошли. Поначалу оставался без игрового времени, потом были две командировки в ВХЛ в пермский «Молот-Прикамье». Позвонил агенту и попросил или поискать обмен, или расторгнуть контракт. Через какое-то время поступает звонок — есть вариант с «Адмиралом». Тут же вернулся из Перми в Череповец и одним днём расторг контракт. Тренерский штаб Разина пригласил в Череповец, но шанса так и не дал, что не совсем логично. Виню в этом только себя — и переворачиваю эту страницу.

Первая реакция на новый клуб? Радость. «Адмирал» — едва ли не главное открытие этого сезона, его возглавляет Сергей Светлов, с которым познакомился лет десять назад. Это было в один из первых сезонов КХЛ, когда он работал в «Ладе» у Петра Воробьёва, а я, как воспитанник самарской школы, получил вызов на сбор в главную команду региона. Кстати, совершенно случайно встретился со Светловым и летом на отдыхе в Сочи. Но тогда даже не догадывался, что получу шанс в его клубе», — цитирует Захарчука Russia-Hockey.