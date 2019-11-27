Тренер «Ак Барса» — о форме команды: старую поговорку оставим водопроводчикам

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» рассказал о подготовке команды и назвал сильные стороны соперника.

«Хороший выезд у нас получился в плане набора очков, результата, неплохие матчи в плане содержания игры. Но старую поговорку «То, что не сломано, чинить не надо» оставим водопроводчикам – нам есть над чем работать. После поездки немного отдохнули, подготовились к домашней серии. Если вспомнить, у нас с «Сибирью» был напряжённый матч. Во многом благодаря лучшей игре в неравных составах и отличной игре вратаря мы одержали победу. «Сибирь» боролась с первой до последней минуты, сейчас они проиграли серию матчей, поэтому лишний раз им искать какую-то мотивацию не приходится.

Каждая встреча – по-своему новая, поэтому на подобные серии никто не обращает внимания. Мы, несмотря на победы, самокритично подходим к анализу своих игр и даже более критично к победам, нежели к поражениям. Поэтому серия побед нас ни в коей мере не расслабляет. В составе соперника собраны играющие ребята, они надёжно действуют в обороне и обладают очень острой контратакой», — цитирует Перова пресс-служба казанского клуба.