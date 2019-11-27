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«Витязь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Потерпит ли «Сибирь» восьмое поражение подряд?

Потерпит ли «Сибирь» восьмое поражение подряд?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 27 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Ак Барс» — «Сибирь»;
— «Витязь» — «Нефтехимик»;
— СКА — ХК «Сочи».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня пройдёт в Казани, где лидирующий в турнирной таблице КХЛ «Ак Барс» примет «Сибирь». Команда Николая Заварухина прибыла в Казань с семиматчевой серией поражений, в результате которой новосибирский клуб покинул зону плей-офф. «Сибирь» отстаёт от занимающего восьмое место на Востоке «Нефтехимика» на одно очко, при этом нижнекамский клуб провёл на четыре матча больше.

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