Потерпит ли «Сибирь» восьмое поражение подряд?

Сегодня, 27 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Ак Барс» — «Сибирь»;

— «Витязь» — «Нефтехимик»;

— СКА — ХК «Сочи».

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Центральный матч игрового дня пройдёт в Казани, где лидирующий в турнирной таблице КХЛ «Ак Барс» примет «Сибирь». Команда Николая Заварухина прибыла в Казань с семиматчевой серией поражений, в результате которой новосибирский клуб покинул зону плей-офф. «Сибирь» отстаёт от занимающего восьмое место на Востоке «Нефтехимика» на одно очко, при этом нижнекамский клуб провёл на четыре матча больше.