Потерпит ли «Сибирь» восьмое поражение подряд?
Сегодня, 27 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся три матча регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Ак Барс» — «Сибирь»;
— «Витязь» — «Нефтехимик»;
— СКА — ХК «Сочи».
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Центральный матч игрового дня пройдёт в Казани, где лидирующий в турнирной таблице КХЛ «Ак Барс» примет «Сибирь». Команда Николая Заварухина прибыла в Казань с семиматчевой серией поражений, в результате которой новосибирский клуб покинул зону плей-офф. «Сибирь» отстаёт от занимающего восьмое место на Востоке «Нефтехимика» на одно очко, при этом нижнекамский клуб провёл на четыре матча больше.
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С нетерпением ждём ещё четыре «зелёных дерби» и следим за гонкой Знарка и Крикунова.
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