Билялов — о «сухой» серии: ребята боялись, что я ошибусь, вот и работали вдвойне

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов поделился мнением о собственной рекордной «сухой» серии. Вратарь не пропускал на протяжении 316 минут 9 секунд.
«Тут я не устану благодарить свою команду, которая помогла мне добиться этого рекорда. Конечно, ребята боялись, что я ошибусь, вот и работали вдвойне. Если честно, то игра во всех «сухих» матчах в обороне была выше всяких похвал. Парни принимали на себя немало бросков.
До меня дошло, что иду на рекорд только перед игрой с «Трактором», когда ребята начали обсуждать это, и я увидел в новостях, что возможно побить рекорд. Но цели его поставить не было, хотелось просто победить и в той игре», — цитирует Билялова AllHockey.
Предыдущий рекорд в КХЛ принадлежал Иржи Трваю, который в сезоне 2003/04 сохранял ворота «Лады» в неприкосновенности на протяжении 305 минут 56 секунд.
- 27 ноября 2019
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