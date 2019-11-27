Билялов: на тренировках частенько «зарубаемся» с Зариповым в буллитных сериях

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал, что форвард Данис Зарипов был одним из его кумиров в детстве. Также вратарь признался, что мечтал выступать за «Ак Барс».
«Я всегда ходил на матчи «Нефтехимика», ведь я сам из Нижнекамска. А когда переехал в Казань, то посещал игры «Ак Барса». В детстве у каждого хоккеиста была мечта играть за одну из этих команд. Сейчас я в «Ак Барсе», получается, моя мечта сбылась!
Зарипов — кумир всех мальчишек в Татарстане? Конечно, за их звеном было смотреть одно удовольствие, они разрывали всех! А сейчас я с ним в одной команде, и на тренировках мы частенько «зарубаемся» в буллитных сериях. Осознавать, что когда-то я восхищался всеми ими, а сейчас играю наравне, — невероятно круто!
Первые эмоции, когда увидел Зарипова? Я помню, как мы в детстве, когда видели игроков «Ак Барса», раскрыв рот, говорили: «Смотрите, это же Зарипов, это же Морозов!» Даже клюшки просили! Кому-то из ребят доставались в подарок клюшки от хоккеистов, но мне вечно не везло. Ещё мы автограф-карты всегда собирали у хоккеистов. Плюсом было то, что мы жили на одной базе с командой и могли в любой момент попросить карточку с автографом», — цитирует Билялова AllHockey.
- 27 ноября 2019
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