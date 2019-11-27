Билялетдинов: отдыхать не устал, но не говорю, что поставил точку или закончил

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, почему ушёл из казанского клуба, а также признался, что получает удовольствие от продолжительного отдыха.
«Откровенно говоря, мне нравится этот период. Я спокойно провожу время. Нет никакого напряжения. Ведь почему я так резко принял такое решение? (об уходе из «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»).
Потому что почувствовал, что мне надо просто сделать паузу. Не знаю, как долго она продлится. Но я теперь свободный. Делаю то, что хочу. Уже отдохнул столько, как давно не отдыхал.
И в Венгрии побывал, и в Австрии, и несколько раз на море съездил. Это очень хорошо! Мне нужно было сменить жизненную обстановку. У меня ведь каждый год одинаково проходил. Ничего не менялось. А теперь я могу встать и сказать: «А поехали туда-то!»
И мы поехали. Я могу посмотреть любой хоккей, какой захочу. Спасибо, что меня пропускают на арены «по блату», приветствуют. Это очень приятно. Но теперь я смотрю хоккей иначе — с наслаждением, не оценивая тактические действия. Первые несколько матчей искал картинку. Конечно, и у меня бывают моменты, когда я возмущаюсь, когда кто-то не сделал что-то, не так сыграл. Но это лишь эмоции.
Свободный ли я агент в хоккее? Я ухожу от таких вопросов. Потому что не хочу, чтобы эту тему раскручивали. Отдыхать не устал. Мне хорошо. Но я не готов говорить, что поставил точку или закончил», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».
- 27 ноября 2019
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