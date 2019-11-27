Капитан «Тампы» Стэмкос возобновил тренировки на льду после травмы
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос возобновил тренировки на льду, сообщает журналист Fox Sports Пол Кеннеди. Стэмкос вышел на раскатку перед утренней тренировкой «молний». Стэмкос вышел на лёд перед тренировкой команды и покатался в одиночестве.
Стэмкос получил травму в матче НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), который проходил 22 ноября. Капитан «молний» был вынужден досрочно завершить матч, проведя на льду всего 5 минут и 17 секунд. После завершения встречи главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что у Стивена диагностирована травма нижней части тела.
Из-за повреждения Стэмкос пропустил два матча НХЛ. Предполагается, что форвард сможет вернуться на лёд уже до конца ноября.
Капитан «Тампы» Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго». Ранее выбыл Кучеров
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