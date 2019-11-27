«Витязь» и «Нефтехимик» назвали составы на матч КХЛ

Тренерские штабы «Витязя» и «Нефтехимика» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск.

Турнирная таблица КХЛ

«Витязь»:

Сапрыкин (Чечелев);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;

Епишин — Евсеенков, Монс — Чернов — Антюхин;

Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев — Колтыгин.



«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);

Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Хайруллин;

Сергеев — Атюшев, Казионов — Берглунд — Энлунд;

Волгин, Грошев, Черников — Куликов — Хисамутдинов.