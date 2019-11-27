«Витязь» и «Нефтехимик» назвали составы на матч КХЛ
Тренерские штабы «Витязя» и «Нефтехимика» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск.
«Витязь»:
Сапрыкин (Чечелев);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Епишин — Евсеенков, Монс — Чернов — Антюхин;
Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев — Колтыгин.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Хайруллин;
Сергеев — Атюшев, Казионов — Берглунд — Энлунд;
Волгин, Грошев, Черников — Куликов — Хисамутдинов.
- 27 ноября 2019
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