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«Витязь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
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«Витязь» и «Нефтехимик» назвали составы на матч КХЛ

«Витязь» и «Нефтехимик» назвали составы на матч КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Тренерские штабы «Витязя» и «Нефтехимика» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подольске. Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск.

Турнирная таблица КХЛ

«Витязь»:

Сапрыкин (Чечелев);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Йормакка — Бывальцев — Няттинен;
Епишин — Евсеенков, Монс — Чернов — Антюхин;
Воронков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев — Колтыгин.

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Хайруллин;
Сергеев — Атюшев, Казионов — Берглунд — Энлунд;
Волгин, Грошев, Черников — Куликов — Хисамутдинов.

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