Грин: Голдобин доминирует в АХЛ, но между АХЛ и НХЛ большая разница

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мнением об игре российского форварда Николая Голдобина. Ранее «Ванкувер» вызвал 23-летнего Голдобина из фарм-клуба, из АХЛ.
«Ждём от Голдобина соответствующего уровня игры, если он окажется в составе. Надеемся, он сможет помочь нам в атаке. Голдобин доминирует в АХЛ, но между АХЛ и НХЛ большая разница. Мы это уже неоднократно видели.
В НХЛ очень ограниченное пространство. Мы об этом разговаривали с Голдобиным. Думаю, он будет готов и у него будет правильное мышление», — приводит слова Грина Cadana.com.
23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ отыграл 63 матча, забросил 7 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «–10» и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал в сезоне-2011/12 в МХЛ за «Русских Витязей».
- 27 ноября 2019
-
21:12
-
21:07
-
20:23
-
20:17
-
20:03
-
19:49
-
18:55
-
18:46
-
18:20
-
18:11
-
18:01
-
17:25
-
17:25
-
16:50
-
16:36
-
16:22
-
15:34
-
15:17
-
15:11
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
13:54
-
13:32
-
13:15
-
12:45
-
12:35
-
12:21
-
11:58
-
11:35
-
11:20
-
10:59
-
10:25
-
10:06
-
09:51