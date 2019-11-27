Грин: Голдобин доминирует в АХЛ, но между АХЛ и НХЛ большая разница

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин поделился мнением об игре российского форварда Николая Голдобина. Ранее «Ванкувер» вызвал 23-летнего Голдобина из фарм-клуба, из АХЛ.

«Ждём от Голдобина соответствующего уровня игры, если он окажется в составе. Надеемся, он сможет помочь нам в атаке. Голдобин доминирует в АХЛ, но между АХЛ и НХЛ большая разница. Мы это уже неоднократно видели.

В НХЛ очень ограниченное пространство. Мы об этом разговаривали с Голдобиным. Думаю, он будет готов и у него будет правильное мышление», — приводит слова Грина Cadana.com.

23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ отыграл 63 матча, забросил 7 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «–10» и 18 штрафных минутах. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал в сезоне-2011/12 в МХЛ за «Русских Витязей».