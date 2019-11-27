«Вегас» выставил дисквалифицированного за допинг Зыкова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» выставил на драфт отказов российского нападающего Валентина Зыкова, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.
Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.
В текущем сезоне 24-летний Зыков провёл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафного времени. В НХЛ на счету Зыкова 47 матчей, в которых ему удалось забросить шесть шайб и отдать девять результативных передач при показателе полезности «-1».
До перехода в «Вегас» Зыков защищал цвета «Каролины Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». Уроженец Санкт-Петербурга был выбран «Лос-Анджелес Кингз» на драфте-2013 под общим 37-м номером.
- 27 ноября 2019
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