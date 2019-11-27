«Ак Барс» — «Сибирь»: Алексеев получил «5+20» за удар коленом
В третьем периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сибирь» защитник гостей Константин Алексеев получил удаление до конца матча. Алексеев получил от судей штраф «5+20» за удар коленом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Мифтахов);
Фазильзянов — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Зарипов;
Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Кара;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;
Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Лещенко, Галимов.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Морозов — Демидов, Шаров — Романцев — Пельтола;
Алексеев — Пиганович, Торченюк — Шашков — Чесалин;
Хабаров, Пастухов, Первушин — Комаров — Зырянов.
- 27 ноября 2019
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