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«Ак Барс» — «Сибирь»: Алексеев получил «5+20» за удар коленом

«Ак Барс» — «Сибирь»: Алексеев получил «5+20» за удар коленом
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сибирь» защитник гостей Константин Алексеев получил удаление до конца матча. Алексеев получил от судей штраф «5+20» за удар коленом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мифтахов);
Фазильзянов — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Зарипов;
Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Кара;
Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;
Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Лещенко, Галимов.

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);
Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;
Морозов — Демидов, Шаров — Романцев — Пельтола;
Алексеев — Пиганович, Торченюк — Шашков — Чесалин;
Хабаров, Пастухов, Первушин — Комаров — Зырянов.

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