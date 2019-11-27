«Ак Барс» — «Сибирь»: Алексеев получил «5+20» за удар коленом

В третьем периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сибирь» защитник гостей Константин Алексеев получил удаление до конца матча. Алексеев получил от судей штраф «5+20» за удар коленом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мифтахов);

Фазильзянов — Викстранд, Фрэттин — Азеведу — Зарипов;

Педан — Лямкин, Галиев — Тихонов — Кара;

Рукавишников — Юдин, Дыняк — А. Галимов— Ли;

Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Лещенко, Галимов.

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);

Йокипакка — Ермаков, Михайлов — Руохомаа — Пуустинен;

Морозов — Демидов, Шаров — Романцев — Пельтола;

Алексеев — Пиганович, Торченюк — Шашков — Чесалин;

Хабаров, Пастухов, Первушин — Комаров — Зырянов.