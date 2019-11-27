Есмантович: Зыков — наш парень, мы всегда рады видеть в ЦСКА наших воспитанников
Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с форвардом Валентином Зыковым. Ранее стало известно, что «Вегас Голден Найтс» выставил форварда на драфт отказов. Россиянин был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.
«Зыков — наш парень, из ЦСКА. Всегда рады видеть в команде наших воспитанников. Так что сейчас будем связываться с агентом, разговаривать, но пока никаких серьёзных намерений у нас в этом плане нет. Даже не знаю, хочет он или не хочет.
Это же наши ребята. Мы их что, бросать будем в трудной ситуации? Но сначала нужно понять его позицию. Не знаю, усилит ли он ЦСКА, это вопрос к тренеру. Он не играл полтора месяца, надо оценивать», — цитирует Есмантовича Sport24.
«Вегас» выставил дисквалифицированного за допинг Зыкова на драфт отказов
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