Есмантович: Зыков — наш парень, мы всегда рады видеть в ЦСКА наших воспитанников

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал ситуацию с форвардом Валентином Зыковым. Ранее стало известно, что «Вегас Голден Найтс» выставил форварда на драфт отказов. Россиянин был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.

«Зыков — наш парень, из ЦСКА. Всегда рады видеть в команде наших воспитанников. Так что сейчас будем связываться с агентом, разговаривать, но пока никаких серьёзных намерений у нас в этом плане нет. Даже не знаю, хочет он или не хочет.

Это же наши ребята. Мы их что, бросать будем в трудной ситуации? Но сначала нужно понять его позицию. Не знаю, усилит ли он ЦСКА, это вопрос к тренеру. Он не играл полтора месяца, надо оценивать», — цитирует Есмантовича Sport24.