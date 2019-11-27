«Ак Барс» победил «Сибирь» по буллитам и одержал седьмую победу подряд

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду принимал «Сибирь».

В первом периоде соперники так и не открыли счёт, но в начале второй 20-минутки гостей вперёд вывел Виктор Комаров. Хозяева сумели отыграться уже в третьем периоде, равновесие восстановил Никита Лямкин. Эта шайба в итоге перевела матч в овертайме, но в дополнительное время никому не удалось отличиться. В итоге всё решилось в серии буллитов, победу хозяевам принёс точный бросок Эмиля Галимова.

«Ак Барс» до этого одержал шесть побед подряд. При этом лидер турнирной таблицы КХЛ в прошлом матче также довёл дело до буллитов. Тогда казанцы обыграли «Салават Юлаев». «Сибирь» до этого потерпела семь поражений подряд, теперь неудачная серия новосибирцев продлилась до восьми матчей.