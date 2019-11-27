Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» победил «Сибирь» по буллитам и одержал седьмую победу подряд

«Ак Барс» победил «Сибирь» по буллитам и одержал седьмую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В Казани завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» на своём льду принимал «Сибирь».

В первом периоде соперники так и не открыли счёт, но в начале второй 20-минутки гостей вперёд вывел Виктор Комаров. Хозяева сумели отыграться уже в третьем периоде, равновесие восстановил Никита Лямкин. Эта шайба в итоге перевела матч в овертайме, но в дополнительное время никому не удалось отличиться. В итоге всё решилось в серии буллитов, победу хозяевам принёс точный бросок Эмиля Галимова.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Комаров (Ермаков) – 21:33' (5x5)   1:1 Лямкин (Рукавишников, Галимов) – 46:37' (5x4)   2:1 Галимов – 65:00' (ПБ)

«Ак Барс» до этого одержал шесть побед подряд. При этом лидер турнирной таблицы КХЛ в прошлом матче также довёл дело до буллитов. Тогда казанцы обыграли «Салават Юлаев». «Сибирь» до этого потерпела семь поражений подряд, теперь неудачная серия новосибирцев продлилась до восьми матчей.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019