СКА одержал седьмую победу подряд, обыграв «Сочи»

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на своём льду одержал победу над ХК «Сочи».
В концовке первого периода хозяев вперёд вывел Ярно Коскиранта. В середине второй 20-минутки Сергей Шмелёв восстановил равновесие, но ещё до конца второго периода Коскиранта оформил дубль, а ещё одну шайбу забросил Андрей Кузьменко. Гости сумели на это ответить лишь точным броском Мальте Стрёмвалля. В концовке они заменили вратаря на полевого игрока, в итоге Сергей Плотников забросил четвёртую шайбу в пустые ворота сочинцев.
В составе хозяев в КХЛ дебютировал 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Эта победа стала для СКА уже седьмой подряд. «Сочи» потерпел третье поражение подряд, до этого команда Александра Андриевского уступила рижскому «Динамо» и «Локомотиву».
- 27 ноября 2019
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