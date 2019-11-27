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СКА одержал седьмую победу подряд, обыграв «Сочи»

СКА одержал седьмую победу подряд, обыграв «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на своём льду одержал победу над ХК «Сочи».

В концовке первого периода хозяев вперёд вывел Ярно Коскиранта. В середине второй 20-минутки Сергей Шмелёв восстановил равновесие, но ещё до конца второго периода Коскиранта оформил дубль, а ещё одну шайбу забросил Андрей Кузьменко. Гости сумели на это ответить лишь точным броском Мальте Стрёмвалля. В концовке они заменили вратаря на полевого игрока, в итоге Сергей Плотников забросил четвёртую шайбу в пустые ворота сочинцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Коскиранта – 16:33' (5x5)   1:1 Шмелёв (Петров, Лугин) – 28:22' (5x5)   2:1 Кузьменко (Коскиранта, Дыбленко) – 29:23' (5x5)   3:1 Коскиранта (Бурдасов, Кузьменко) – 32:44' (5x5)   3:2 Стрёмвалль (Бертильссон, Коллинз) – 36:53' (5x3)   4:2 Плотников (Лехтеря, Барабанов) – 59:58' (en)

В составе хозяев в КХЛ дебютировал 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.

Эта победа стала для СКА уже седьмой подряд. «Сочи» потерпел третье поражение подряд, до этого команда Александра Андриевского уступила рижскому «Динамо» и «Локомотиву».

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