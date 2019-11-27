СКА одержал седьмую победу подряд, обыграв «Сочи»

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА на своём льду одержал победу над ХК «Сочи».

В концовке первого периода хозяев вперёд вывел Ярно Коскиранта. В середине второй 20-минутки Сергей Шмелёв восстановил равновесие, но ещё до конца второго периода Коскиранта оформил дубль, а ещё одну шайбу забросил Андрей Кузьменко. Гости сумели на это ответить лишь точным броском Мальте Стрёмвалля. В концовке они заменили вратаря на полевого игрока, в итоге Сергей Плотников забросил четвёртую шайбу в пустые ворота сочинцев.

В составе хозяев в КХЛ дебютировал 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.

Эта победа стала для СКА уже седьмой подряд. «Сочи» потерпел третье поражение подряд, до этого команда Александра Андриевского уступила рижскому «Динамо» и «Локомотиву».