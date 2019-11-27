Аскаров стал вторым по молодости вратарём, дебютировавшим в КХЛ

Голкипер СКА Ярослав Аскаров стал вторым в списке самых молодых вратарей, дебютировавших в Континентальной хоккейной лиге. Дебют 17-летнего Аскарова состоялся в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:2).
Самые молодые вратари-дебютанты в истории КХЛ:
Илья Сорокин («Металлург» Нк) – 17 лет 5 месяцев и 3 дня;
Ярослав Аскаров (СКА) – 17 лет 5 месяцев и 11 дней;
Александр Трушков («Спартак») – 17 лет 5 месяцев и 29 дней;
Илья Самсонов («Металлург» Мг) – 17 лет 8 месяцев и 21 день;
Рекордсменом лиги остаётся Илья Сорокин, дебютировавший в составе новокузнецкого «Металлурга» в возрасте 17 лет 5 месяцев и 3 дней. Аскаров в момент дебюта был старше Сорокина на 8 дней. В настоящее время Сорокин выступает за ЦСКА, в 2019 году он выиграл Кубок Гагарина и был признан MVP плей-офф турнира. Кроме того, в составе сборной России он выиграл золотые медали на Олимпийских играх 2018 года.
Аскаров является победителем Кубка мира U17 в 2018 году, серебряным призёром ЮЧМ-2019.
- 27 ноября 2019
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