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Андриевский: «ломать» Аскарова не собирались, говорили, надо больше ему бросать

Андриевский: «ломать» Аскарова не собирались, говорили, надо больше ему бросать
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК СКА. Встреча завершилась победой питерцев со счётом 4:2. В составе СКА дебютировал 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.

«Мы провели неплохую игру, за исключением второй половины первого периода. И начали неплохо игру, переводили шайбу в зону соперника, но потом начали пятиться и вторую половину периода провели не очень хорошо. Наверное, этот отрезок мы проиграли, в остальном из позитива отмечу, что ребята боролись до конца. Были моменты, но реализация у нас страдает, будем работать дальше.

«Ломать» Аскарова никто не собирался. Говорили ребятам, что надо наносить побольше бросков. С этим мы, кстати, и не справились во второй половине первого периода. Можно сказать, дали ему спокойненько войти в игру. Было не так много бросков в первом периоде — такие, для разминки. Просили больше бросков с пятака, больше борьбы, чтобы как-то нервировать его», — сказал Андриевский на пресс-конференции.

Аскаров стал вторым по молодости вратарём, дебютировавшим в КХЛ
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