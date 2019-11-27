Квартальнов: возможно, в ближайших играх «Ак Барса» увидим Мифтахова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча КХЛ с «Сибирью» (2:1 Б) и рассказал о готовности голкипера Амира Мифтахова, который был впервые включён в заявку казанцев. Мифтахов является одним из основных кандидатов на позицию основного вратаря в сборную России на молодёжный чемпионат мира. Сегодня, 27 ноября, в КХЛ дебютировал ещё один кандидат на эту позицию — голкипер СКА Ярослав Аскаров.

«Конечно, мы довольны двумя очками. В атаке хотели по-другому сыграть, более энергично, интереснее, и, кстати, понимали, что будет тяжёлая игра, она нам непросто давалась – «Сибирь» здорово была заряжена. Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось.

Мифтахов? Мысль есть его поставить, я ему сказал: «Готовься». Но нужно немножко подумать, посмотреть состояние команды. Не могу гарантировать, но возможно, что мы его увидим в ближайших играх», — цитирует Квартальнова пресс-служба казанцев.