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ФХР отреагировала на слухи об отстранении России от международных соревнований

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ФХР отреагировала на слухи об отстранении России от международных соревнований
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отреагировала на появившиеся слухи о новых санкциях в отношении российского спорта. Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Из-за этого появились слухи о возможном отстранении России от чемпионатов мира по футболу и хоккею.

«Поскольку никаких официальных решений по поводу участия и статуса сборной России на предстоящем чемпионате мира в Швейцарии нет, просим болельщиков не реагировать на спекуляции по этой теме», — говорится в «твиттере» ФХР.

Из-за санкций российским спортсменам, по всей видимости, придётся на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) выступать в нейтральном статусе.

Россию могут допустить к ОИ-2020 только под нейтральным флагом и без гимна
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