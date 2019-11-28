ФХР отреагировала на слухи об отстранении России от международных соревнований

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отреагировала на появившиеся слухи о новых санкциях в отношении российского спорта. Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Из-за этого появились слухи о возможном отстранении России от чемпионатов мира по футболу и хоккею.
«Поскольку никаких официальных решений по поводу участия и статуса сборной России на предстоящем чемпионате мира в Швейцарии нет, просим болельщиков не реагировать на спекуляции по этой теме», — говорится в «твиттере» ФХР.
Из-за санкций российским спортсменам, по всей видимости, придётся на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) выступать в нейтральном статусе.
- 28 ноября 2019
-
00:05
- 26 ноября 2019
-
17:50
-
11:34
- 25 ноября 2019
-
19:59
-
19:15
- 24 ноября 2019
-
18:40
- 12 ноября 2019
-
12:15
- 11 ноября 2019
-
11:52
-
10:39
- 10 ноября 2019
-
10:00
-
09:05
- 8 ноября 2019
-
21:00
- 7 ноября 2019
-
20:35
- 6 ноября 2019
-
13:06
- 5 ноября 2019
-
17:35
-
17:16
-
16:45
-
16:43
-
16:29
-
14:00
- 1 ноября 2019
-
13:31
- 23 октября 2019
-
18:56
-
16:14
- 9 октября 2019
-
12:27
- 7 октября 2019
-
15:22
- 1 октября 2019
-
21:59
- 27 сентября 2019
-
15:35
- 26 сентября 2019
-
19:30
-
13:16
- 25 сентября 2019
-
12:25
- 24 сентября 2019
-
10:18
- 22 сентября 2019
-
14:56
- 12 сентября 2019
-
14:00
- 11 сентября 2019
-
16:10
-
00:43