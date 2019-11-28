ФХР отреагировала на слухи об отстранении России от международных соревнований

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) отреагировала на появившиеся слухи о новых санкциях в отношении российского спорта. Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Из-за этого появились слухи о возможном отстранении России от чемпионатов мира по футболу и хоккею.

«Поскольку никаких официальных решений по поводу участия и статуса сборной России на предстоящем чемпионате мира в Швейцарии нет, просим болельщиков не реагировать на спекуляции по этой теме», — говорится в «твиттере» ФХР.

Из-за санкций российским спортсменам, по всей видимости, придётся на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) выступать в нейтральном статусе.