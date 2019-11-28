«Вашингтон» — «Флорида»: Овечкин открыл счёт в матче с передачи Кузнецова

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». Идёт второй период, счёт 2:2.

Счёт был открыт в конце 1-го периода, после оставления шайбы от нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который увёл за собой одного защитника, Александр Овечкин разобрался с обороной «Флориды» и уверенно обыграл российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Таким образом, для Овечкина это уже 16 заброшенная шайба за 25 проведенных матчей этого сезона, также на его счету 10 голевых передач. У Кузнецова теперь стало 26 набранных очков (10+13) за 22 игры.