Панарин повторил достижение Мессье 25-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз». В ходе второго периода команда Дэвида Куинна впереди – 3:2.

В составе «синерубашечников» отличились вернувшийся в состав после длительного отсутствия Мика Зибанеджад, Брендан Смит и Адам Фокс. Двумя голевыми передачами отметился Артемий Панарин. Российский форвард сначала помог отличиться Зибанеджаду, а затем ассистировал и Фоксу.

Видео гола Фокса можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч. Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» с подобным достижением со времён Марка Мессье (сезон-1993/94).

В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач в 23 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды.