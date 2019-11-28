Панарин повторил достижение Мессье 25-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз». В ходе второго периода команда Дэвида Куинна впереди – 3:2.
В составе «синерубашечников» отличились вернувшийся в состав после длительного отсутствия Мика Зибанеджад, Брендан Смит и Адам Фокс. Двумя голевыми передачами отметился Артемий Панарин. Российский форвард сначала помог отличиться Зибанеджаду, а затем ассистировал и Фоксу.
Видео гола Фокса можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
За последние 11 матчей Панарин девять раз набирал более одного очка за матч. Артемий стал первым игроком «Рейнджерс» с подобным достижением со времён Марка Мессье (сезон-1993/94).
В общей сложности в нынешнем сезоне 28-летний Панарин забросил 12 шайб и сделал 20 голевых передач в 23 матчах регулярки, с огромным отрывом являясь лучшим бомбардиром команды.
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