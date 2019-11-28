Михеев сделал две голевые передачи за 10 минут матча с «Детройтом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» на «Литтл Сизарс-арена» в Детройте принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После 2-го периода счёт 6:0 в пользу гостей.

Уже на второй минуте встречи российский нападающий «Торонто» Илья Михеев поучаствовал в голевой атаке своей команды и записал на свой счёт первую голевую передачу в этом матче на защитника Трэвиса Дермотта.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».

На 11-й минуте первого периода Михеев набрал второй ассистентский балл после заброшенной шайбы от капитана «Торонто» Джона Тавареса из правого круга вбрасывания резким кистевым броском.



Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».