Михеев сделал две голевые передачи за 10 минут матча с «Детройтом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» на «Литтл Сизарс-арена» в Детройте принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После 2-го периода счёт 6:0 в пользу гостей.
Уже на второй минуте встречи российский нападающий «Торонто» Илья Михеев поучаствовал в голевой атаке своей команды и записал на свой счёт первую голевую передачу в этом матче на защитника Трэвиса Дермотта.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».
На 11-й минуте первого периода Михеев набрал второй ассистентский балл после заброшенной шайбы от капитана «Торонто» Джона Тавареса из правого круга вбрасывания резким кистевым броском.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Торонто».
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