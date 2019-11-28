«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: у Кучерова – гол. У Барбашёва – 2 голевые передачи

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтинг» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт третий период, в матче ничья — 2:2.
На третьей минуте 2-го периода счёт в матче открыл российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. После выигранного вбрасывания от Брендона Пойнта, Кучеров сместился в центр чужой зоны и пустил шайбу низом между щитками вратарю из-под защитника «Блюз».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампа-Бэй».
«Блюзмены» сравняли счёт на шестой минуте второго периода, убежав в контратаку в меньшинтсве и реализовав выход один на один. Отличился Сундквист с передачи Барбашёва.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».
Уже на девятой минуте, также с передачи Барбашёва, Сундквист сделал дубль и вывел вперед «Сент-Луис».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».
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