Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»

Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома встречался с «Флорида Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Пантерз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Голами в составе победителей отметились: Александр Овечкин, Рихард Паник, Ларс Эллер и Брендан Лайпсик. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 20.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 20 минут 22 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов совершил 4 силовых приёма и заблокировал 4 броска. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов очков не набрал.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Детройт Ред Уингз» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Овечкин (Кузнецов) – 17:57' (5x5)   1:1 Коннолли (Трочек, Яндл) – 31:17' (5x5)   2:1 Паник (Зигенталер) – 39:00' (5x5)   2:2 Хоффман (Барков) – 39:22'   3:2 Эллер (Врана) – 45:18' (5x5)   4:2 Лайпсик (Гудас, Зигенталер) – 51:59' (5x5)   4:3 Трочек (Яндл, Юбердо) – 55:31' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Дермотт (Михеев, Таварес) – 01:04' (5x5)   0:2 Бэрри (Готье, Тимашов) – 02:24' (5x5)   0:3 Таварес (Бэрри, Михеев) – 09:48' (5x5)   0:4 Нюландер (Райлли, Юнссон) – 21:03' (5x5)   0:5 Юнссон (Райлли, Нюландер) – 23:34' (5x5)   0:6 Юнссон (Спецца, Капанен) – 27:07' (5x4)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019