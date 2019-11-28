Гол Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома встречался с «Флорида Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Пантерз» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Голами в составе победителей отметились: Александр Овечкин, Рихард Паник, Ларс Эллер и Брендан Лайпсик. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 20.
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 20 минут 22 секунд, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов совершил 4 силовых приёма и заблокировал 4 броска. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов очков не набрал.
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Детройт Ред Уингз» — 6:0 (3:0, 3:0, 0:0).
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