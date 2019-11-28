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3 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

3 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» в гостях встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) в пользу гостей. Таким образом, «Лайтнинг» прервали победную серию из трёх матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, отметившийся тремя результативными передачами. 3 очка (1+2) в составе «молний» набрал россиянин Никита Кучеров. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 11 секунд, совершил 3 силовых приёма и не отметился результативными действиями.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Кучеров (Пойнт) – 23:53' (5x5)   1:1 Сундквист (Барбашев, Боумистер) – 25:31' (4x5)   1:2 Сундквист (Барбашев, Бозак) – 28:40' (5x5)   2:2 Чирелли (Макдона, Кучеров) – 31:39' (5x5)   2:3 Сэнфорд (Барбашев, Бозак) – 48:21' (5x5)   2:4 Шенн (О'Райлли, Шварц) – 51:07' (5x4)   3:4 Пойнт (Кучеров, Шаттенкирк) – 54:23' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Броди (Джордано, Монахан) – 17:55' (5x5)   1:1 Веси (Асплунд) – 26:32' (5x4)   2:1 Олофссон (Айкел, Райнхарт) – 41:55' (5x5)   2:2 Ткачук (Баклунд, Фролик) – 44:02' (5x5)   2:3 Линдхольм (Ткачук, Броди) – 61:17' (3x3)
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