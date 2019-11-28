3 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» в гостях встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) в пользу гостей. Таким образом, «Лайтнинг» прервали победную серию из трёх матчей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, отметившийся тремя результативными передачами. 3 очка (1+2) в составе «молний» набрал россиянин Никита Кучеров. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 29 бросков из 33.
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв провёл на льду 18 минут 11 секунд, совершил 3 силовых приёма и не отметился результативными действиями.
В параллельном матче «Калгари Флэймз» в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).
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