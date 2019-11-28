Два очка Панарина и 41 сейв Лундквиста помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

В составе «синерубашечников» отличились вернувшийся в состав после длительного отсутствия Мика Зибанеджад, Брендан Смит и Адам Фокс. Двумя голевыми передачами отметился Артемий Панарин. Российский форвард сначала помог отличиться Зибанеджаду, а затем ассистировал и Фоксу.

Во втором отрезке «Харрикейнз» удалось забросит две шайбы усилиями Райана Дзингела и Уоррена Фёгеле, но на большее их не хватило. Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист парировал 41 бросок, в том числе 17 в третьем периоде, и одержал 456-ю победу за карьеру в НХЛ.