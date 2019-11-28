Два очка Панарина и 41 сейв Лундквиста помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.
В составе «синерубашечников» отличились вернувшийся в состав после длительного отсутствия Мика Зибанеджад, Брендан Смит и Адам Фокс. Двумя голевыми передачами отметился Артемий Панарин. Российский форвард сначала помог отличиться Зибанеджаду, а затем ассистировал и Фоксу.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 02:54' (5x4) 2:0 Смит (Линдгрен, Деанджело) – 04:12' (5x5) 3:0 Фокс (Панарин, Гайек) – 18:20' (5x5) 3:1 Дзингел (Хэмилтон, Свечников) – 34:29' (5x4) 3:2 Фёгеле (Славин) – 35:58' (5x5)
Во втором отрезке «Харрикейнз» удалось забросит две шайбы усилиями Райана Дзингела и Уоррена Фёгеле, но на большее их не хватило. Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист парировал 41 бросок, в том числе 17 в третьем периоде, и одержал 456-ю победу за карьеру в НХЛ.
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