37-летний Лундквист совершил невероятный сейв, отбив шайбу клюшкой при счёте 3:2

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.

Главным героем матча стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шведский вратарь справился с 41 броском из 43, в том числе отразив 17 бросков в третьем периоде, на который «синерубашечники» вышли со счётом 3:2.

Под занавес второго периода 37-летний вратарь совершил невероятный сейв, отбив шайбу клюшкой. Форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас расстреливал практически пустые ворота, однако Хенрик успел переместить клюшку под бросок чешского нападающего и отразить шайбу.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.