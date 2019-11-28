Евгений Малкин повторил достижение Фила Кессела двухлетней давности
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 8:6 (2:1, 0:3, 6:2) в пользу гостей.
Главным героем матча стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Российский форвард оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам. Окончательный счёт Евгений установил, поразив пустые ворота. Малкин повторил достижение Фила Кессела двухлетней давности, став первым игроком «Пингвинз» с 26 марта 2017 года, кому удалось набрать пять очков за матч.
По четыре очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3). «Пингвинз» одержали победу, отыгравшись в ходе третьего периода со счёта 3:5.
Малкин без Кессела покажет свой лучший хоккей. Не сомневайтесь
От Евгения обоснованно ждут в этом сезоне большего.
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