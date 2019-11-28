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Малкин: сколько лет мне осталось играть? Наслаждаюсь каждым днём

Малкин: сколько лет мне осталось играть? Наслаждаюсь каждым днём
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (8:6). Российский форвард оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам. Окончательный счёт Евгений установил, поразив пустые ворота.

«Я не был доволен тем, как играл в минувшем сезоне. В прошлом году я поменял 20 пар коньков, но только сейчас нашел те, в которых не болит нога. Сколько у меня осталось лет, чтобы играть в хоккей на профессиональном уровне? Я просто пытаюсь наслаждаться каждым днём. Знаю, что я отличный игрок. Я играл в хоккей в течение всей жизни. Просто наслаждаюсь этим», — приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoop.

По четыре очка в составе победителей набрали Джейк Гюнцель (2+2) и Брайан Раст (1+3). «Пингвинз» одержали победу, отыгравшись в ходе третьего периода со счёта 3:5.

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