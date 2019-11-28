«Вегас» прервал серию поражений, обыграв в овертайме «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Голден Найтс» прервали серию из трёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Вегаса» Пол Штястны. Голами в составе победителей также отметились: Марк Стоун, Нейт Шмидт и Макс Пасиоретти. Голкипер гостей Малкольм Суббэн отразил 31 бросок из 34.

По два балла за результативность в составе «Предаторз» набрали: Мэтт Дюшейн (1+1), Микаэль Гранлунд (1+1) и Роман Йози (0+2).