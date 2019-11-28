«Вегас» прервал серию поражений, обыграв в овертайме «Нэшвилл»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Голден Найтс» прервали серию из трёх поражений.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Вегаса» Пол Штястны. Голами в составе победителей также отметились: Марк Стоун, Нейт Шмидт и Макс Пасиоретти. Голкипер гостей Малкольм Суббэн отразил 31 бросок из 34.
По два балла за результативность в составе «Предаторз» набрали: Мэтт Дюшейн (1+1), Микаэль Гранлунд (1+1) и Роман Йози (0+2).
НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Овертайм
3 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стоун (Пасиоретти) – 07:33' (5x5) 0:2 Смит (Шмидт) – 26:22' (5x5) 1:2 Гранлунд (Йози, Дюшейн) – 27:01' (5x5) 2:2 Эллис (Йози, Джохансен) – 31:25' (5x5) 3:2 Дюшейн (Гранлунд, Гримальди) – 41:23' (5x5) 3:3 Пасиоретти – 59:59' (6x5) 3:4 Штястны – 61:52' (3x3)
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