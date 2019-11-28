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Бобровский — о новой неудаче: НХЛ — это хорошая лига, соперник умеет забивать

Бобровский — о новой неудаче: НХЛ — это хорошая лига, соперник умеет забивать
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Российский вратарь снова пропустил четыре шайбы, парировав только 16 из 20 бросков. Одну из шайб «Вашингтона» забросил Александр Овечкин.

«Я доверяю своей системе игры и системе подготовки. НХЛ — это хорошая лига и соперник умеет забивать. Конечно, четыре пропущенных гола — это много, и, к сожалению, мы проигрываем.

Но я готов оставить это позади и двигаться дальше. Первый гол «Вашингтона» был немного неудачным, Овечкин сделал ложный замах и шайба влетела в «домик». Во втором голе я тоже мог бы сыграть лучше, сделал позиционную ошибку», — сказал Бобровский после матча.

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