Бобровский — о новой неудаче: НХЛ — это хорошая лига, соперник умеет забивать
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Российский вратарь снова пропустил четыре шайбы, парировав только 16 из 20 бросков. Одну из шайб «Вашингтона» забросил Александр Овечкин.
«Я доверяю своей системе игры и системе подготовки. НХЛ — это хорошая лига и соперник умеет забивать. Конечно, четыре пропущенных гола — это много, и, к сожалению, мы проигрываем.
Но я готов оставить это позади и двигаться дальше. Первый гол «Вашингтона» был немного неудачным, Овечкин сделал ложный замах и шайба влетела в «домик». Во втором голе я тоже мог бы сыграть лучше, сделал позиционную ошибку», — сказал Бобровский после матча.
Новый шедевр Овечкина! Его окружили, а он показал финт и забил Бобровскому
В момент гола вокруг россиянина оказалось сразу четыре игрока «Флориды». Один из самых красивых моментов сезона с его участием.
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