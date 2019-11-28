Новый главный тренер «Торонто» Кифи начал карьеру в НХЛ с клубного достижения
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:0.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
«Кленовые листья» одержали третью победу кряду после отставки Майка Бэбкока. Новый главный тренер «Торонто» Шелдон Кифи стал первым наставником в истории клуба, кому удалось начать карьеру в лиге с трёх побед. Ранее 39-летний Кифи на протяжении 4,5 сезона возглавлял клуб Американской хоккейной лиги «Торонто Марлиз», с которым выиграл Кубок Колдера 2018 года.
В составе победителей двумя передачами отметился российский нападающий Илья Михеев. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 25 бросков.
Трейкос: страхом нельзя мотивировать, поэтому Бэбкока больше нет в «Торонто»
- 28 ноября 2019
-
08:01
-
07:35
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:41
-
06:25
-
06:08
-
06:06
-
06:00
-
05:55
-
05:53
-
05:48
-
05:43
-
05:15
-
04:46
-
04:45
-
04:42
-
04:41
-
00:12
-
00:05
- 27 ноября 2019
-
23:33
-
23:14
-
22:53
-
22:53
-
22:31
-
22:16
-
21:54
-
21:46
-
21:42
-
21:12
-
21:07
-
20:23
-
20:17
-
20:03
Партнерский контент