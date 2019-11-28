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Новый главный тренер «Торонто» Кифи начал карьеру в НХЛ с клубного достижения

Новый главный тренер «Торонто» Кифи начал карьеру в НХЛ с клубного достижения
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:0.

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«Кленовые листья» одержали третью победу кряду после отставки Майка Бэбкока. Новый главный тренер «Торонто» Шелдон Кифи стал первым наставником в истории клуба, кому удалось начать карьеру в лиге с трёх побед. Ранее 39-летний Кифи на протяжении 4,5 сезона возглавлял клуб Американской хоккейной лиги «Торонто Марлиз», с которым выиграл Кубок Колдера 2018 года.

В составе победителей двумя передачами отметился российский нападающий Илья Михеев. Голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен отразил 25 бросков.

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