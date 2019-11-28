Гюнцель: сейчас Малкин играет так, что хочется отдавать ему шайбу как можно чаще

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель прокомментировал игру Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (8:6).

«Малкин действительно один из лучших хоккеистов на планете. Сейчас он играет так, что становится понятно, что это что-то особенное. Хочется отдавать ему шайбу как можно чаще», — сказал Гюнцель, набравший в матче 4 (2+2) очка.

Российский форвард оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам. Малкин набрал пять очков за матч в восьмой раз за карьеру в НХЛ. При этом последний раз подобный матч воспитаннику магнитогорского хоккея удавался в сезоне-2011/12 (21 марта 2012 года в матче с «Виннипег Джетс» (8:4)). В том чемпионате Евгений четырежды набирал пять очков за матч.

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