Голкипер Ховард получил травму в моменте с голом. Его заменил заболевший Бернье

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:0.

Игровой день сложился крайне неудачно для обоих голкиперов «Ред Уингз». Изначально планировалось, что в стартовом составе выйдет канадский голкипер Джонатан Бернье, однако за несколько часов до начала матча стало известно, что Бернье заболел и сыграть не сможет. Матч с первых минут пришлось начать Джимми Ховарду, а Бернье даже не было на скамейке запасных.

Американский вратарь провёл на льду всего 10 минут, за которые пропустил три шайбы. За несколько мгновений до третьего гола «Торонто» Ховард получил травму, в результате чего не смог отреагировать на голевой бросок Джона Тавареса. Продолжить матч Ховард не смог, и «Детройту» пришлось вызывать из раздевалки Бернье. Канадский голкипер долго одевался, но в итоге вышел на лёд, пропустив в оставшееся время матча ещё три шайбы.

Видео момента с голом Тавареса и травмой Ховарда можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.