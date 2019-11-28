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Маккиннон — о травме Бураковски: просто сумасшествие. Парни вылетают как мухи

Маккиннон — о травме Бураковски: просто сумасшествие. Парни вылетают как мухи
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал травму партнёра по звену Андре Бураковски в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).

«По-моему, нам уже не хватало около 10 форвардов. Затем сломался защитник Эрик Джонсон. Это просто сумасшествие. Парни вылетают из состава как мухи. Ничего не остаётся кроме, как пережить всё это и ждать их возвращения в строй», — приводит слова Маккиннона клубный обозреватель Адриан Дэйтер.

«Эвеланш» по-прежнему, помимо Джонсона, не могут помочь двое форвардов первого звена — Габриэль Ландеског и Микко Рантанен. В ходе сезона травмы получали Филипп Грубауэр, Павел Францоуз, Никита Задоров, Тайсон Джост, Мэтт Калверт и ещё несколько ведущих игроков.

Лидер «Колорадо» Рантанен близок к возвращению в строй после травмы
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