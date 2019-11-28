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Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов.

Главной звездой дня стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Российский форвард оформил дубль и ещё трижды ассистировал партнёрам в матче с «Ванкувер Кэнакс» (8:6). Окончательный счёт Евгений установил, поразив пустые ворота.

Второй звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шведский вратарь справился с 41 броском из 43, в том числе отразив 17 бросков в третьем периоде матча с «Каролиной Харрикейнз» (3:2). Также опытный вратарь стал автором одного из лучших сейвов сезона.

Замкнул тройку лучших нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Нэшвилл Предаторз» (4:3 ОТ).

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