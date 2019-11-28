Панарин набрал 20 очков за месяц. Он первый такой игрок «Рейнджерс» за 7,5 лет

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу команды Дэвида Куинна.



Двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Российский форвард сначала помог отличиться Мике Зибанеджаду, а затем ассистировал и Адаму Фоксу. 28-летний россиянин набрал 20 (7+13) очков в ноябре в 13 матчах.



В последний раз хоккеисты «Рейнджерс» набирали 20 очков за календарный месяц 7,5 лет назад. В марте 2012 года отметки в 20 очков за месяц удалось достичь сразу двум игрокам «Рейнджерс» — Брэду Ричардсу (22 (7+15) очка в 17 матчах) и Мариану Габорику (20 (10+10) баллов в 17 встречах).

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