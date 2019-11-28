Ротман: Лундквиста недооценивают. 60% карьеры он тащит плохую команду к победам

Североамериканский журналист Сет Ротман после победы «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) поделился мнением о величии легендарного голкипера «синерубашечников» Хенрика Лундквиста.
«То, что Лундквист должен быть в Зале славы НХЛ, не вызывает никаких сомнений. Но порой я думаю, что некоторые поклонники недооценивают его. Просто удивительно наблюдать, как на протяжении 60% карьеры он тащит плохую команду к победам. Какая легенда.
Вдобавок к вышесказанному. В 37-й раз за карьеру Хэнк сделал 40+ сейвов в матче регулярного чемпионата. Он сумел выиграть 21 подобный матч при проценте отражённых бросков 95,4 и четырёх шатаутах, пропуская в среднем за матч 2,03 шайбы», — написал Ротман в «Твиттере».
В матче у «Харрикейнз» шведский вратарь справился с 41 броском из 43, в том числе отразив 17 бросков в третьем периоде, на который «синерубашечники» вышли со счётом 3:2. Для Хенрика этот матч стал 1000-м за карьеру в «Рейнджерс» с учётом плей-офф. Лундквист стал шестым игроком в истории клуба, кому покорилась эта отметка.
- 28 ноября 2019
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