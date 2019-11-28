Лундквист — о невероятном сейве: Нечас поднял шайбу и облегчил мне жизнь

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) прокомментировал ключевой эпизод матча.

Под занавес второго периода 37-летний вратарь совершил невероятный сейв, отбив шайбу клюшкой. Форвард «Харрикейнз» Мартин Нечас расстреливал практически пустые ворота, однако Хенрик успел переместить клюшку под бросок чешского нападающего и отразить шайбу.

«Приятно побеждать в этой лиге, находя разные способы добиваться успеха. В прошлом матче победили за счёт мастерства, а на сей раз одержали победу на характере. Возвращение Зибанеджада много значило для нас. Всегда хорошо, когда возвращается один из лучших игроков команды.

Мой сейв? Если бы Нечас бросил по льду, мне было бы намного сложнее. А он поднял шайбу, тем самым облегчив мне жизнь. Это был очень важный момент матча. Они забили два быстрых гола, и нам нужно было удержать преимущество. Это совершенно другое ощущение, когда вы выходите на третий период, ведя в счёте», — цитирует Лундквиста пресс-служба НХЛ.