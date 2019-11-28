Овечкин вышел на 13-е место по голам за карьеру в НХЛ в равных составах

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома встречался с «Флоридой Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. Для «Пантерз» это поражение стало третьим кряду.

Голами в составе победителей отметились: Александр Овечкин, Рихард Паник, Ларс Эллер и Брендан Лайпсик. Для капитана «столичной» команды эта шайба стала 416-й за карьеру в НХЛ при игре в равных составах. Александр вышел на 13-е место в лиге по этому показателю, превзойдя результат Джерома Игинлы (415).

Следующей целью для Александра являются позиции Люка Робитайла (418). Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (617). Среди европейцев первое место занимает Яромир Ягр (538).