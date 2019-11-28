Защитник «Сибири» Константин Алексеев дисквалифицирован на два матча

Защитник «Сибири» Константин Алексеев дисквалифицирован на два матча, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В третьем периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сибирь» защитник гостей Алексеев получил удаление до конца матча. Алексеев получил от судей штраф «5+20» за удар коленом.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Ак Барс» — «Сибирь». Время – 43:48. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сибири» Константина Алексеева по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении.