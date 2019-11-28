Защитник «Сибири» Константин Алексеев дисквалифицирован на два матча
Защитник «Сибири» Константин Алексеев дисквалифицирован на два матча, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В третьем периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Сибирь» защитник гостей Алексеев получил удаление до конца матча. Алексеев получил от судей штраф «5+20» за удар коленом.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Ак Барс» — «Сибирь». Время – 43:48. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Сибири» Константина Алексеева по п.1.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении.
«Ак Барс» — «Сибирь»: Алексеев получил «5+20» за удар коленом
- 28 ноября 2019
-
16:16
-
16:08
-
15:46
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:51
-
14:30
-
14:03
-
13:35
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:31
-
12:15
-
12:02
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:52
-
10:35
-
10:14
-
10:02
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:52
-
08:30
-
08:20
-
08:01
-
07:35
-
07:11
-
07:00
-
06:47
-
06:41
Партнерский контент