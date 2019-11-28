«Трактор» — «Салават Юлаев»: в воротах хозяев сыграет Сухачёв
Стали известны составы челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор»:
Сухачёв (Федотов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Калинин, Авцин — Попов — Щербак;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Кравцов;
Бородкин, Степанов, Комаров — Малыхин — Косов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;
Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Майоров;
Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
Лисовец, Амиров — Хохряков — Солодухин.
- 28 ноября 2019
-
17:09
-
16:37
-
16:24
-
16:16
-
16:08
-
15:46
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:51
-
14:30
-
14:03
-
13:35
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:31
-
12:15
-
12:02
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:52
-
10:35
-
10:14
-
10:02
-
09:45
-
09:18
-
09:01
-
08:52
-
08:30
-
08:20
-
08:01
-
07:35
-
07:11
Партнерский контент