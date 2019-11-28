«Трактор» — «Салават Юлаев»: в воротах хозяев сыграет Сухачёв

Стали известны составы челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Трактор»:



Сухачёв (Федотов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Калинин, Авцин — Попов — Щербак;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Кравцов;

Бородкин, Степанов, Комаров — Малыхин — Косов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Ларсен — Панин, Умарк — Бурмистров — Хартикайнен;

Арзамасцев — Сергеев, Сошников — Маннинен — Майоров;

Гареев — Пашнин, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Лисовец, Амиров — Хохряков — Солодухин.