КХЛ опубликовала список травмированных игроков

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список травмированных игроков по состоянию на 28 ноября.



«Авангард»:



Емелин Алексей

Зернов Денис

Манухов Роман

Судницин Александр

Чудинов Максим



«Автомобилист»:



Дацюк Павел

Кучерявенко Александр

Попов Виталий

Рассейкин Максим



«Ак Барс»:



Воронков Дмитрий

Кормье Патрис

Ткачёв Владимир

Фисенко Михаил



«Амур»:



Железков Артём

Файзуллин Данил

Шуленин Дмитрий



«Барыс»:



Пакаринен Ииро

Сведберг Виктор



«Витязь»:



Ежов Илья

Катичев Евгений

Кочетков Пётр



«Динамо» Мн:



Граньяни Марк-Андре

Дерябин Дмитрий

Костицын Сергей

Эллиотт Стефан



«Динамо» М:



Бойков Сергей

Кулёмин Вячеслав

Полыгалов Игорь



«Йокерит»:



Йенсен Никлас



«Куньлунь Ред Стар»:



Джо Брэйден

Рич Алекс

Челиос Джейк



«Локомотив»:



Марков Андрей



«Металлург» Мг:



Верещагин Иван

Козун Брэндон

Рожков Никита



«Нефтехимик»:



Рясенский Евгений

Шафигуллин Булат



«Сибирь»:



Наумов Владислав



СКА:



Бенгтссон Лукас

Ткачёв Владимир

Швец-Роговой Артём

Якупов Наиль



«Спартак»:



Виклунд Тобиас

Гришин Алексей



«Торпедо»:



Ураков Кирилл



«Трактор»:



Глинкин Антон

Томас Кристиан



ХК «Сочи»:



Щитов Никита.