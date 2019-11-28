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КХЛ опубликовала список травмированных игроков

КХЛ опубликовала список травмированных игроков
Хоккей / КХЛ 0

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список травмированных игроков по состоянию на 28 ноября.

«Авангард»:

Емелин Алексей
Зернов Денис
Манухов Роман
Судницин Александр
Чудинов Максим

«Автомобилист»:

Дацюк Павел
Кучерявенко Александр
Попов Виталий
Рассейкин Максим

«Ак Барс»:

Воронков Дмитрий
Кормье Патрис
Ткачёв Владимир
Фисенко Михаил

«Амур»:

Железков Артём
Файзуллин Данил
Шуленин Дмитрий

«Барыс»:

Пакаринен Ииро
Сведберг Виктор

«Витязь»:

Ежов Илья
Катичев Евгений
Кочетков Пётр

«Динамо» Мн:

Граньяни Марк-Андре
Дерябин Дмитрий
Костицын Сергей
Эллиотт Стефан

«Динамо» М:

Бойков Сергей
Кулёмин Вячеслав
Полыгалов Игорь

«Йокерит»:

Йенсен Никлас

«Куньлунь Ред Стар»:

Джо Брэйден
Рич Алекс
Челиос Джейк

«Локомотив»:

Марков Андрей

«Металлург» Мг:

Верещагин Иван
Козун Брэндон
Рожков Никита

«Нефтехимик»:

Рясенский Евгений
Шафигуллин Булат

«Сибирь»:

Наумов Владислав

СКА:

Бенгтссон Лукас
Ткачёв Владимир
Швец-Роговой Артём
Якупов Наиль

«Спартак»:

Виклунд Тобиас
Гришин Алексей

«Торпедо»:

Ураков Кирилл

«Трактор»:

Глинкин Антон
Томас Кристиан

ХК «Сочи»:

Щитов Никита.

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