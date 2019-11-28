КХЛ опубликовала список травмированных игроков

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги опубликовал список травмированных игроков по состоянию на 28 ноября.
«Авангард»:
Емелин Алексей
Зернов Денис
Манухов Роман
Судницин Александр
Чудинов Максим
«Автомобилист»:
Дацюк Павел
Кучерявенко Александр
Попов Виталий
Рассейкин Максим
«Ак Барс»:
Воронков Дмитрий
Кормье Патрис
Ткачёв Владимир
Фисенко Михаил
«Амур»:
Железков Артём
Файзуллин Данил
Шуленин Дмитрий
«Барыс»:
Пакаринен Ииро
Сведберг Виктор
«Витязь»:
Ежов Илья
Катичев Евгений
Кочетков Пётр
«Динамо» Мн:
Граньяни Марк-Андре
Дерябин Дмитрий
Костицын Сергей
Эллиотт Стефан
«Динамо» М:
Бойков Сергей
Кулёмин Вячеслав
Полыгалов Игорь
«Йокерит»:
Йенсен Никлас
«Куньлунь Ред Стар»:
Джо Брэйден
Рич Алекс
Челиос Джейк
«Локомотив»:
Марков Андрей
«Металлург» Мг:
Верещагин Иван
Козун Брэндон
Рожков Никита
«Нефтехимик»:
Рясенский Евгений
Шафигуллин Булат
«Сибирь»:
Наумов Владислав
СКА:
Бенгтссон Лукас
Ткачёв Владимир
Швец-Роговой Артём
Якупов Наиль
«Спартак»:
Виклунд Тобиас
Гришин Алексей
«Торпедо»:
Ураков Кирилл
«Трактор»:
Глинкин Антон
Томас Кристиан
ХК «Сочи»:
Щитов Никита.
- 28 ноября 2019
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