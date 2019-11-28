Дорофеев проиграл драку с Киселевичем, не нанеся ни одного удара

В первом периоде матча магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА состоялась драка между форвардом Павлом Дорофеевым и защитником Богданом Киселевичем. Дорофеев провёл жёсткий силовой приём на Михаиле Науменкове, после чего на него набросился Киселевич и нанёс несколько безответных ударов.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Составы команд:



«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — О'Делл;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;

Дронов — Матушкин, Паршин — Локтионов — Кулёмин;

Коробкин — Бабинцев, Любимов — Галузин — Тимкин.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Киселевич, Капризов — Вей — Григоренко;

Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;

Романов, Попов — Светлаков — Карнаухов.