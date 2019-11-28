Дорофеев проиграл драку с Киселевичем, не нанеся ни одного удара

В первом периоде матча магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА состоялась драка между форвардом Павлом Дорофеевым и защитником Богданом Киселевичем. Дорофеев провёл жёсткий силовой приём на Михаиле Науменкове, после чего на него набросился Киселевич и нанёс несколько безответных ударов.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Составы команд:
«Металлург»:
Кошечкин (Носов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;
Дронов — Матушкин, Паршин — Локтионов — Кулёмин;
Коробкин — Бабинцев, Любимов — Галузин — Тимкин.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Киселевич, Капризов — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;
Романов, Попов — Светлаков — Карнаухов.
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