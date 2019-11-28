Хабибулин — о статистике Василевского: посоветовал бы не обращать внимание

Известный в прошлом голкипер Николай Хабибулин поделился мнением об обучении тренерской профессии и прокомментировал игру вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
«Обучение на тренера? Скорее это переход от игрока к человеку, который делится знаниями с молодыми. С чем я теперь сталкиваюсь? Одно дело — исполнить на льду самому. А другое — правильно объяснить вратарю, как он должен сыграть.
Василевский нервничает из-за не самой выдающейся статистики? «Тампа» по составу — очень хорошая команда. Думаю, они смогут выйти из тяжелой ситуации. Ну, а я посоветовал бы Андрею не обращать внимание на статистику, а просто выходить, играть и делать то, что он умеет лучше всего. Мне нравится, что Василевский большой, но в то же время подвижный. Он не просто стоит в воротах, а играет», — цитирует Хабибулина «Матч ТВ».
- 28 ноября 2019
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