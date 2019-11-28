«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение подряд, у «армейцев» — вторая победа в последних трёх встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



В первом периоде команда Игоря Никитина забросила две шайбы, авторами которых стали нападающие Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Во втором периоде ЦСКА упрочил преимущество, голом отметился форвард Павел Карнаухов. На 57-й минуте «Металлург» сумел распечатать Ларса Юханссона усилиями Николая Кулёмина, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.