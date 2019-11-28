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«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд

«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение подряд, у «армейцев» — вторая победа в последних трёх встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

В первом периоде команда Игоря Никитина забросила две шайбы, авторами которых стали нападающие Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Во втором периоде ЦСКА упрочил преимущество, голом отметился форвард Павел Карнаухов. На 57-й минуте «Металлург» сумел распечатать Ларса Юханссона усилиями Николая Кулёмина, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Слепышев, Вей) – 04:32' (5x4)   0:2 Григоренко – 17:26' (4x5)   0:3 Карнаухов (Попов) – 30:39' (5x5)   1:3 Кулёмин (О'Делл, Нестрашил) – 56:40' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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