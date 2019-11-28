«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Салават Юлаев»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым, встреча завершилась со счётом 4:2. Челябинский клуб одержал вторую победу под руководством Владимира Юрзинова-младшего.



Подопечные Юрзинова удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями нападающих Лукаша Седлака и Виталия Кравцова. В середине второго периода «Салават» сократил разрыв в счёте, гол в актив записал форвард Дмитрий Кугрышев. На 50-й минуте уфимский коллектив восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Никиты Сошникова. В концовке «Трактор» вырвал победу благодаря голам Ника Бэйлена и Ярослава Косова.