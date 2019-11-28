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«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Салават Юлаев»

«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым, встреча завершилась со счётом 4:2. Челябинский клуб одержал вторую победу под руководством Владимира Юрзинова-младшего.

Подопечные Юрзинова удачно провели первый период, забросив две шайбы усилиями нападающих Лукаша Седлака и Виталия Кравцова. В середине второго периода «Салават» сократил разрыв в счёте, гол в актив записал форвард Дмитрий Кугрышев. На 50-й минуте уфимский коллектив восстановил равновесие на табло усилиями нападающего Никиты Сошникова. В концовке «Трактор» вырвал победу благодаря голам Ника Бэйлена и Ярослава Косова.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Седлак (Гика, Кэлоф) – 13:15' (5x5)   2:0 Кравцов (Кручинин) – 19:57' (5x4)   2:1 Кугрышев (Бурмистров) – 34:21' (5x5)   2:2 Сошников (Панин, Ларсен) – 49:15' (5x5)   3:2 Бэйлен (Кэлоф) – 58:30' (5x4)   4:2 Косов (Авцин) – 59:22' (en)
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