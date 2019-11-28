Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никитин: «Металлург» — мастеровитая команда, нельзя давать им время с шайбой

Никитин: «Металлург» — мастеровитая команда, нельзя давать им время с шайбой
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (3:1).

«Хорошую игру провели, готовились, знали, что команда мастеровитая, много времени давать нельзя на действия с шайбой. Ребята откликнулись на это и хорошо поработали, победили. Спасибо», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».

В первом периоде команда Игоря Никитина забросила две шайбы, авторами которых стали нападающие Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Во втором периоде ЦСКА упрочил преимущество, голом отметился форвард Павел Карнаухов. На 57-й минуте «Металлург» сумел распечатать Ларса Юханссона усилиями Николая Кулёмина, установив окончательный счёт.

«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019