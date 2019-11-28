Никитин: «Металлург» — мастеровитая команда, нельзя давать им время с шайбой

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (3:1).



«Хорошую игру провели, готовились, знали, что команда мастеровитая, много времени давать нельзя на действия с шайбой. Ребята откликнулись на это и хорошо поработали, победили. Спасибо», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».



В первом периоде команда Игоря Никитина забросила две шайбы, авторами которых стали нападающие Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Во втором периоде ЦСКА упрочил преимущество, голом отметился форвард Павел Карнаухов. На 57-й минуте «Металлург» сумел распечатать Ларса Юханссона усилиями Николая Кулёмина, установив окончательный счёт.

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