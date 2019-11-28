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Цулыгин: проиграли матч после глупейшего удаления. Больше мне сказать нечего

Цулыгин: проиграли матч после глупейшего удаления. Больше мне сказать нечего
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин дал комментарий после проигранного матча с «Трактором» (2:4).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«После невыразительного начала выравняли матч, начали лучше двигаться, сравняли счёт, но жизнь ещё раз показывает и доказывает, что в хоккее не бывает мелочей. После глупейшего удаления проиграли матч, больше мне сказать нечего.

Травма Хартикайнена? Он уехал в больницу делать снимок. Ждём, когда он вернётся и будет какая-то информация. Как повлияла на игру его травма? Мы потеряли одного из лучших наших нападающих, у нас не хватало угрозы от этого звена, для нас это плохо», — передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Салават Юлаев»
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