Сошников: мы не знали, что «Трактор» хорошо проводит первые периоды
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников дал комментарий после проигранного матча с челябинским «Трактором» (2:4).
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«На первый период вышли сонными, соперник давил, создавал моменты. Мы тоже в большинстве имели шансы, но какой-то остроты не было, эмоций не было. Возможно, на игре с «Ак Барсом» много эмоций оставили, хотя это не оправдание. Удаление в концовке повлияло на результат, пропустили гол, в меньшинстве неудачно сыграли.
Готовили ли нас к тому, что в последних играх «Трактор» хорошо проводит первые периоды? Нет, мы этого не знали», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Салават Юлаев»
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