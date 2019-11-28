Сошников: мы не знали, что «Трактор» хорошо проводит первые периоды

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Никита Сошников дал комментарий после проигранного матча с челябинским «Трактором» (2:4).



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«На первый период вышли сонными, соперник давил, создавал моменты. Мы тоже в большинстве имели шансы, но какой-то остроты не было, эмоций не было. Возможно, на игре с «Ак Барсом» много эмоций оставили, хотя это не оправдание. Удаление в концовке повлияло на результат, пропустили гол, в меньшинстве неудачно сыграли.



Готовили ли нас к тому, что в последних играх «Трактор» хорошо проводит первые периоды? Нет, мы этого не знали», — передаёт слова Сошникова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

«Трактор» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Салават Юлаев»