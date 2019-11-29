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19:20 Мск
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«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей
Хоккей

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (редактор новостей, удалённая работа).

Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, наличие современного компьютера и бесперебойного доступа в интернет, знание английского языка, уверенное ориентирование в мире спорта.

График – по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.

Присылайте резюме на электронную почту: y.zotov@rambler-co.ru.

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